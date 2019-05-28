Kulüp başkanı Mehmet Maden yaptığı açıklamada, Hatayspor olarak bu yıl oynadıkları futbolla büyük başarılara imza attıklarını söyledi.



Maden, sezona başladıklarında iyi futbol oynamak istediklerini söylediklerini ve bugün geldikleri noktada Hatayspor'un oynadığı futbol ve fair-play anlayışıyla Türkiye'nin gündemine oturduğunu belirtti.



Sezon başında bir alt ligden gelen kadrolarının üçte ikisini muhafaza ettiklerini ifade eden Maden, "Bunun üzerine koyduğumuz, 1. Lig'in gereği olan oyuncularla, bizim kadro yapımıza uygun oyuncularla oynayarak ilerlemeye gayret ettik. Bu da çok şükür olumlu oldu." dedi.



Maden, Gazişehir Gaziantep ile oynayacakları play-off final maçının zor bir karşılaşma olacağını ancak kazanmayı çok istediklerini vurguladı.



Süper Lig'e yükselmek için ellerinden geleni sahaya yansıtacaklarının altını çizen Maden, şöyle devam etti:



"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbol üç ihtimalli bir oyundur. Kaybedersiniz, kazanırsınız, berabere kalırsınız ama bu lig değil. Burada kazanan çıkacak. Uzatmada ya da penaltıda çıkacak. Biz çıkan taraf olmayı arzu ediyoruz. Hatay ve Hatayspor olarak biz Süper Lig'e hazırız. Buna göre de tedbirlerimizi almaya başladık. Perşembe günkü maçta birlikte güzel vakit geçirelim, güzel top oynayalım. Öncelikle spor kazansın diyorum skor sonrasında birimize gülecektir. O gün iyi oynayan kazanacak. Biz elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Dostluk baki kalacak bu maçla. İnşallah şiddetin olmadığı güzel bir ortam olur."



Hatayspor Kulübü İdari Menajeri ve İletişim Direktörü Murat Bereket de takımda başarının en büyük sırrının aile gibi hareket etmek olduğuna dikkati çekerek, ""Sezon başında bu takım için 'Küme düşmemeye oynar. İlk onda bitirirse başarılı' şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ama bu takım ve İlhan Palut hoca şunu gösterdi ki bu takım hiçbir zaman vazgeçmiyor. Sezon başından beri Süper Lig diyoruz. Geçen yıl 'O sene bu sene' demiştik. Bu sene de 'Hedef Süper Lig' diyoruz. İnşallah mutlu sonla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



"TARİHE GEÇMEYİ HERKESTEN ÇOK BİZ İSTİYORUZ"



Takım kaptanı Mesut Çaytemel ise bu sezonun kendileri için adeta bir masal gibi geçtiğini ve tek amaçlarının bu hikayeyi mutlu sonla bitirmek olduğunu söyledi.



Çaytemel, Hatayspor'da görev alan yöneticisinden, malzemecisine, masöründen en genç ve en yaşlı futbolcusuna kadar herkesin uyum içerisinde çalıştığını belirtti.



Süper Lig şansını zorlamak ve başarmak istediklerini vurgulayan Çaytemel, şöyle devam etti:



"Taraftarlarımız da iyi biliyor ki biz terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Gerçekten çok istiyoruz. Bu şehri ve takımı Süper Lige taşımayı, tarihe geçmeyi herkesten çok biz istiyoruz. Bize de bir daha böyle bir fırsat gelmeyebilir. Bu şansı sonuna kadar kovalamak istiyoruz."



"TEK BİR HEDEFİMİZ KALDI, O DA HAK ETTİĞİMİZ SÜPER LİG"



Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin ise 52 yıldır gönüllerinde sevdaları olan Hatayspor'un bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Yıllardan beri özledikleri anın geldiğini ve takımlarının hak ettiği şekilde play-off'da finale kaldığını ifade eden Ergin " Tek bir hedefimiz kaldı. O da hak ettiğimiz Süper Lig. Allah'ın izni ile bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Ergin, taraftarlar olarak takımlarını İstanbul'da oynanacak maçta yalnız bırakmayacaklarını ve binlerce kişiyle destekleyeceklerini sözlerine ekledi.



Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.