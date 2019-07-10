10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1.Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda 5-3 mağlup olup hayalini gerçekleştiremeyen bordo-beyazlı ekip, elinden kaçırdığı Süper Lig şansını yeniden yakalamak için yeni sezona kenetlendi.
Teknik direktör İlhan Palut, yaptığı açıklamada, sezon öncesi kamp çalışmaları için Erzurum'u tercih ettiklerini söyledi.
Hatayspor'un 1. Lig'e çıkmak için uzun yıllar uğraş verdiğini ifade eden Palut, "Takımımız uzun yıllar 1. Lig'e çıkmak için mücadele verdi. Biz geçen sene ilk kez bu ligde mücadele etmeye hak kazandık. Yere sağlam basmak istedik ve gidebileceğimiz en iyi yere kadar gitmek istedik. En iyi yerde play-off finali ve penaltıları oldu" diye konuştu.
"GERÇEK ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Palut, Hatayspor'un geçen sezonu başarılı geçirdiğini belirterek, ilk kez yükseldikleri 1. Lig'i Süper Lig ile taçlandırmak istediklerini ama başaramadıklarını dile getirdi.
Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını aktaran Palut, "Gerçek şampiyon olmak için mücadele edeceğiz çünkü sempati kazanan bir takım vardı. Bunu sadece sempatide bırakmak istemiyorduk ama penaltı atışlarının sonunda Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıktı onları tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonki mevcut kadroyu bozmak istemediğini anlatan Palut, yapılacak yeni transferlerle mücadele ederek takımı Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
Şampiyonluğa odaklandıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:
"Geçen sene final oynamış bir takım için beklentiler tek bir şeye kilitlenmiş durumda. Hatayspor takımı çok büyük bütçelerle yarışan bir takım değil bu geçen senede aynıydı. Biz yine sahada güzel bir oyun anlayışı ortaya koyacağız ve onun üzerine gideceğiz. Bunu ezberlemeye ve geliştirmeye çalışacağız. Bizim için sihirli sözcük en iyisi. Biz de en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu sene öncelikle takımın kurulumunun tamamlanmasını sağlamalıyız. Lige yaklaştığımızda elimizdeki oyuncular kimler biz kimlerle devam edeceğiz bunu netleştirmemiz gerekiyor."
Palut, gelecek sezon Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "Süper Lig'e çıkacağımıza inandığımız için burada devam ettik ve bunu başarmak istiyoruz. Bunu başarmak için de gerekli şartların oluşmasını bekleyeceğiz. Hatayspor olarak var olan mevcut duruma uygun hedefleri belirleyeceğiz. Sahada kapasitemiz neyse bunu maksimum seviyede kullanmaya çalışan bir takım olacak" ifadelerini kullandı.
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