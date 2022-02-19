Hatayspor siftah peşinde

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Göztepe'ye karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından takımda morallerin yükseldiğini belirtti.
Göztepe galibiyetiyle başladıkları çıkışlarını Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini vurgulayan Savaş, Süper Lig'de sarı-lacivertli rakibine karşı henüz galibiyet alamadıklarını anımsattı.
Pazar günü deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacaklarını aktaran Savaş, "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.
Savaş, Fenerbahçe'nin büyük ve güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Geçen haftaki Göztepe galibiyetinden sonra moral motivasyonumuz yerinde, çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanacağımız bir 90 dakika olur. Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi. Biz de son haftaların formda takımı Göztepe'yi evimizde 2-1 yendik. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Takımımız her maça galibiyet için çıkar, bu maça da galibiyet için çıkacaktır. Karşımızda büyük bir camia ve güçlü bir takım var. Hocamız ona göre takımı çalıştırıp, maç gününde de ona göre bir taktik anlayışıyla sahaya çıkacaktır."
"ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ"
Lütfü Savaş, ligde inişli çıkışlı sezon geçirdiklerini ancak takımının hedeflediği başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.
Takımının son haftalarda diri ve istekli olduğunu anlatan Savaş, "Eski günlerimize geri döneceğiz. Lige başladığımız gibi herkesin bize karşı çekinerek futbol oynadığı maçların bundan sonraki süreçte geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Savaş, sezon başında ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini, şu anda 7'nci sırada bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımız Süper Lig'de ikinci yılında olan takımını Avrupa'da görmek istiyor. Biz de Avrupa'ya gidebilirsek mutlu olacağız. Avrupa'ya giderken de hem biz hem Hatay seyircisi aynı zamanda da futbolcular kazanacak. Ben futbolcuların da en az bizim kadar Avrupa'ya gitmek istediklerini düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!