Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların 25 yaşındaki Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedildi.

Burak, geçen sezon 2. Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giymişti.