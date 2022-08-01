DHA

Atakaş Hatayspor, son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'da forma giyen Bosna Hersekli stoper Ognjen Vranjes'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ognjen Vranjes Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş´ı makamında ziyaret etti. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Ognjen Vranjes´e hoş geldin dileklerinde bulundu ve yeni sezon öncesi başarılar diledi" denildi.

VARGA İMZALADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Kevin Varga'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kevin Varga'ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.