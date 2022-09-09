Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Göztepe forması giyen sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kerim Alıcı'ya hoş geldin diyor, armamız altından sonsuz başarılar diliyoruz. Evine hoş geldin Kerim Alıcı" ifadelerine yer verildi.

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