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        Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

        Hatayspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki ekip de ligin ilk haftasında galibiyete uzanıp 3 puana uzanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:57
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        Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geliyor.

        SAAT: 21.45

        HAKEM: Mert Güzenge

        STAT: Mersin Stadyumu

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson

        Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Gomis, Fall

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        Sezonu deplasmanda 5-1 Pendikspor galibiyetiyle açan Hatayspor, ligin ikinci haftasına averajla ilk sırada giriyor.

        İlk maçta genç oyuncuların ve yeni transferlerin etkili olduğu Hatay ekibi, Kasımpaşa maçına da galibiyet parolasıyla çıkacak.

        Hatayspor'un konuğu Kasımpaşa ise ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisi karşısına çıkacak.

        Bordo-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Kasımpaşa'yı Süper Lig'de ağırladığı üç maçı da kaybetmeyen Hatayspor'un (2G 1B), ligde yenilmeden daha fazla konuk ettiği bir rakibi bulunmuyor (3 maç; Alanyaspor, Antalyaspor & Beşiktaş).
        • Evinde oynadığı son lig maçında Christian Atsu'nun duraklama dakikalarındaki golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Hatayspor (Şubat 2023), Fenerbahçe'den (vs Karabükspor; Mayıs-Ağustos 2014) bu yana iç sahadaki üst üste iki Süper Lig karşılaşmasında aynı rakibini mağlup eden ilk ekip olmayı hedefliyor (hükmen maçlar hariç).
        • Hatayspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kasımpaşa (2G 1B), tek mağlubiyetini tarafların son karşılaşmasında deplasmanda aldı (0-1; Şubat 2023).
        • Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Hatayspor (4G 3B; hükmen yenilgiler hariç), en üst ligde taraftarı önündeki en uzun yenilmezlik serisine ulaşmayı hedefliyor.
        • Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçtaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Fatih Karagümrük'ten (0-3) alan Kasımpaşa (2G 2B), daha önceki altı dış saha karşılaşmasından puansız dönmüştü (hükmen galibiyetler hariç).
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