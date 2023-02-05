Hatayspor’da ise 4 isim kart sınırında. Erce Kardeşler, Ribeiro, Onur Ergün ve El Kaabi, Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında oynayamayacak.

Kasımpaşa’da, Giresunspor mücadelesinde 2 gol atan Aytaç Kara, sarı kart cezası nedeniyle Hatay deplasmanında forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Hajradinovic ve Bahoken ise bu maçta kart görmeleri halinde Fraport TAV Antalyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Trabzonspor galibiyetinin ardından hafta içinde Gaziantep FK’ye deplasmanda 4-1 kaybeden Hatayspor, ligde oynadığı 20 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle hanesine 20 puan yazdırdı ve 17. sırada yer alıyor.