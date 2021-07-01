Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların genç kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Geride kalan sezonu Misli.com 2. Ligi ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de geçiren oyuncu, 29 maçta forma giydi.