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Hatayspor, Jeremy Bokila ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, forvet Jeremy Bokila ile yollarını ayırdı.

07.01.2020 - 18:11 | Güncelleme:
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, forvet Jeremy Bokila ile yollarını ayırdı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bokila ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jeremy Bokila'ya katkıları için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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