Hatayspor ilk etap kampını tamamladı

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, ''Sezon başı Erzurum kampının ilk etabı tamamlandı. Takımımız 20 Ağustos günü Erzurum'da toplanarak 2. etap kamp hazırlıklarına başlayacak.'' ifadeleri kullanıldı.

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