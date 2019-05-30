Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ve Denizlispor'un ardından 3. takımın belli olacağı karşılaşmada Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep kozlarını paylaşacak. Peki Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Akın, Sadi, Yusuf, Mesut, Diallo, Kubilay, Murat, Caner, Gökhan, Selim, Mirkan

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Mehmet, Segbefia, Gökhan, Bjarnason, Oğuz, Erhan, Oğulcan

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İLHAN PALUT'TAN FİNAL YORUMU

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk." dedi.

Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

İkinci yarda maçı çevirebileceklerine inandıklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk. Üç sene önce kafamızı sokacak tesislerimiz yokken bugün final oynayacağımız için Allah'a şükrediyorum."

Palut, play-off final maçında da ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

MEHMET ALTINPARMAK'TAN FİNAL YORUMU

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor’u penaltı atışları sonunda eleyen Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Mehmet Altınparmak “Hedeflediğimiz bir final vardı. Bu finale kaldık. Hem Antep’te hem bu maçın ilk yarısında çok rahat bir şekilde bitireceğimiz bir maçtı. Bizim için bugün bir tek şey vardı finale kalmak. Yakaladığımız bir avantaj vardı. Belki onu maç içerisinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık.

Maçın sonunda istediğini yapmaya çalışan 120. Dakika bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz bir turu kazandık. Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep’e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık” dedi.