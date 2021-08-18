Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Hatay ekibi, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirecek.