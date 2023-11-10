Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Söz konusu haftada lider Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen ve beIN Sports 1'den yayınlanacak zorlu karşılaşmanın günü, saati ve muhtemel 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
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Hatayspor Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Galatasaray, galibiyet serisini 11 maça çıkarmak; ev sahibi Hatayspor ise kötü gidişatına son vermek adına sahaya çıkacak. İşte, Hatayspor Galatasaray karşılaşması hakkında tüm detaylar...
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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 11. hafta karşılaşması olan Hatayspor Galatasaray maçı, 11 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Rivas, Massanga, Aabid, Lamkel Ze, Görkem Sağlam, Dadashov
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Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Zaha, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
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