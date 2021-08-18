Galatasaray maçı hazırlıklarını Osman Çılgın Tesisleri'nde sürdüren Hatayspor'da teknik direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 1-1 biten Kasımpaşa maçında galibiyet istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.
Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi Galatasaray maçı hazırlıklarına başladık. Büyük bir camiaya karşı oynayacağız. İyi mücadele ve iyi futbolla puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Kasımpaşa maçında özellikle ilk yarı iyi oynayamadık. Rakibe çok rahat pas yapmasını sağladık. Çok rahat şekilde kalemize gelmelerini sağladık maalesef. Topu kazandıktan sonra da sağlıklı hücum yapamadık. Tabii ilk hafta sonuçta, çok yeni arkadaşlarımız geldi. Birlikte çok fazla oynama fırsatı bulmadılar. Haftalar ilerledikçe inşallah uyum sorununu da çabuk atlatırsak daha doğru şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.
"HÜCUM HATTINA BİR TRANSFER YAPMAMIZ GÜNDEMDE"
Erdoğan, hücum futbolunu iyi oynayan bir takıma karşı oynayacaklarını anlatarak, şunları konuştu:
"Hücum hattına bir transfer yapmamız gündemde. Bunla ilgili çalışmamız var her an olabilir. Ondan sonra bekleyeceğiz. Çünkü daha zamanımız var transfer dönemi devam ediyor. Simon Falette'nin Almanya'dan gelmeden önce parmağında bir problemi vardı. Zaten transferin gecikme sebebi de buydu. Son maçta parmağında bir sakatlık geçirdi. İki hafta kendi takımında oynayamadı. Biz de bu süreci takip ettik. Dün takımla bireysel çalışmalara başladı. Bugün bir bölüm takılma beraber çalışacak. İnşallah maça yetiştirmeye çalışacağız."
Savunma oyuncusu Adekugbe de Galatasaray maçı hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek "Hazır bir şekilde Galatasaray'ın karşısına çıkacağız. Norveç ligiyle karşılaştırma yapacak olursak Süper Lig kalite olarak daha kaliteli oyunculardan kurulu bir lig. Daha çok saygı duyulacak oyuncu ve ekipleri mevcut." dedi.
BOUPENDZA'NIN TRANSFER DURUMU
Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Özat ise Boupendza transferinin merak edilen bir konu olduğunu belirterek, "Kulüpler arasında bir problem kalmadı. Futbolcuyla kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanır. Bir saat sonra da bitebilir, bitmeye de bilir. Herhalde bu hafta sonuna kadar sonuçlanır diye umut diyoruz." yorumunu yaptı.
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