Hatayspor'dan yapılan açıklamada "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri yer aldı.

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