TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Hatayspor'un transfer etmek istediği isimlerden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada forması giyen İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi. Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.