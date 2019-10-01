01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulüpten yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, Palut'la yolları ayırma kararı aldığından bu yana sosyal medyadaki iftira ve dedikoduların üzülerek takip edildiği kaydedildi.
Bu süreçte çeşitli iftiralara maruz kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın ve eşi Nazan Savaş'ın bazı kesimlerce özellikle ismi kullanılarak, süreç provoke edilmeye çalışılmaktadır. Bazı oyuncuların isimlerini yazarak 'kadroya alınmalarını istemediler, alınınca da o yüzden gönderdiler' şeklinde yapılan yalan haberler ise bizlere hayal gücünün geldiği son noktayı göstermektedir. Bu haberi yaptıranların neye hizmet etiklerini bilmemekle beraber, golü atan ve attıran oyuncularımızın isimlerinin özenle seçilmesi, kurulmak istenen oyunun ne kadar büyük olduğunu anlamaya yeterdir. İlhan Palut'un görevden alınmasının tek nedeni, Hatayspor'umuzun takım olarak geçen seneki heyecanını yitirdiğini gözlemlememiz, aynı teknik ekiple devam ettiğimiz sürece şampiyonluk hedefimize uzak kalacağımıza olan kuvvetli inancımız ve zaman kaybetmeden bir kan değişikliğiyle Süper Lig yolunda devam edebilmektir."
"YOL YAKINKEN ÇARE BULMAK İSTEDİK"
Süper Lig hedefi için Palut'un istediği tüm transferlerin yapıldığının vurgulandığı açıklamada, bu sezon alınan puanlara rağmen takımın geçen seneki pozitif futbol anlayışından uzakta olduğu bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yönetim kurulu olarak yol yakınken çare bulmak istemiş ve henüz bir şey kaybetmeden bu değişikliği yapmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtiyoruz. Futbolda dün yoktur, hep daha iyi olmak zorundayız ve bu bilinçle çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Bu vesileyle İlhan Palut ve ekibine iyi temennilerimizi bir kez daha sunar, yollarının açık olmasını dileriz. Bordo-beyaz sevdalılarına da kişilerin değil, kurumların kalıcı olduğunu hatırlatıp, takımımıza bu zorlu yolda destek olmalarını önemle rica ederiz."
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