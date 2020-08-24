Kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçen yıl Almanya'nın Karlsruhe takımında forma giyen Burak Can'ın, sportif direktör Fatih Kavlak'ın da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.