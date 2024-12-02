Hatayspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Hatayspor- Beşiktaş maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Lig'de oynanan son 4 maçını kazanamayan siyah beyazlılar, haftaiçi Maccabi karşısında da sahadan mağlüp ayrıldı. Bu yenilgilerin ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat istifa ederken, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorts'un görevine son verildi. Hatayspor deplasmanında ise yardımcı antrenörlük yapan Serdar Topraktepe takımı yönetecek. Peki, Hatayspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv'e mağlup olan siyah-beyazlılar hedef mutlak 3 puan. Beşiktaş'ın ligde 21 puanı bulunuyor. Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Peki Hatayspor -Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'i...
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HATAYSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor- Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.
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HATAYSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. RANDEVU
Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
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BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.
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DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.