Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan, Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv'e mağlup olan siyah-beyazlılar hedef mutlak 3 puan. Beşiktaş'ın ligde 21 puanı bulunuyor. Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Peki Hatayspor -Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel 11'i...