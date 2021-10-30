Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı Hatayspor Beşiktaş maçı maçıyla devam ediyor. Haftayı üç puanla geçmek isteyen iki ekibin mücadelesi saat 16:00'da başlayacak...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2021-2022 sezonu 11. hafta mücadelesine sahne olacak Hatayspor Beşiktaş maçı 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş; Atiba, Salih Uçan, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi.