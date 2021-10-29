Özat, lige iyi başladıklarını ve kadrolarının büyük bölümünün yeni olmasına rağmen iyi performans sergilediklerini belirtti.
Takımın her geçen maçta daha güzel bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Özat, bunun da ligdeki sıralamaya yansıdığını ifade etti.
Özat, yarın sahalarında Beşiktaş karşısında önemli bir maça çıkacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:
"Beşiktaş maçına odaklandık. Beşiktaş tabii ki Türkiye'nin büyük takımlarından biri, Türk futboluna çok büyük katkısı olmuş bir kulübümüzdür. Gerçekten de Beşiktaş'ı takdir ediyoruz ama maçın sahada kazanıldığını bilen bir kulübüz. Onun için yola çıktık. Tabii ki yenmeyi amaçlıyoruz. Amacımız bulunduğumuz yerin yukarısına çıkmak veya aşağısına inmek değil, bizim amacımız her maçı 11 oyuncumuzla tamamlamak ve kazanmak. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Kendi gücümüzü ve yeteneklerimizi biliyoruz, bunu sahaya yansıttığımızda eminim ki Hatayspor'umuz maçtan zaferle ayrılacaktır. Maç sahadaki alın teriyle ve mücadeleyle kazanılır. Umarım hakemin ön plana çıkmadığı, sadece mücadelelerin konuşulduğu bir maç olur."
"RAKİBİMİZİ NE BİZDEN AŞAĞI NE DE YÜKSEK GÖRÜYORUZ"
Özat, ligde kazanma arzusuyla güzel mücadele eden bir takım olduklarını aktararak, "Biz bu yıl lige başlarken sezon sonunda kendimize ligi ilk 10'da bitirme hedefini koyduk. Teknik ekip ve yönetim olarak hep maç maç galibiyeti düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Her maçı aynı değerlendirdiklerini belirten Özat, şunları kaydetti:
"Büyük ve küçük takım diye bizim için bir ayrım yok. Sahada 11'e 11 oynandığı zaman her takımı eşit olarak görüyoruz. Rakibimizi ne bizden aşağı ne de yüksek görüyoruz. Maç maç gittiğimiz zaman bu istasyonlar bizi nereye götürür bilmiyoruz. Her durak, her maç iyi bir performans, iyi bir taktik sonucundaki oynamalar sonucunda güzel sonuç alınırsa biliyoruz ki bu yol bizi güzel yerlere taşıyacaktır. Ne kimseye hayal gördürmek ne de kimseyi olduğumuzun daha altında göstermek istiyoruz."
Beşiktaş maçında taraftarları her zaman olduğu gibi yanlarında görmek istediklerini aktaran Özat, "Taraftarlarımız maçta 90 dakika boyunca takımı desteklesinler. Maçın son anına kadar takımlarının yanında olmalarını rica ediyorum. İnşallah bu hafta galibiyetimizi kutlarız." ifadelerini kullandı.
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