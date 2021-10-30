Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.
GOL: 6' Lobjanidze
Beşiktaş'ta sakatlanan Batshuayi, 24. dakikada yerini Kenan Karaman'a bıraktı.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Yeni Hatay
SAAT: 16.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN Sports 1
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Ruben, Mehdi, Saba, Ayoub, Traore, Diouf
YEDEKLER: Abdullah, Eren, Simon, Burak Çamoğlu, Bülent, Emre, Muhammed, Sadık, Kamara, Dylan
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi
YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Mehmet, Welinton, Kenan, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
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MAÇTAN NOTLAR
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYET
Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.
SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.
3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal da kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.
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