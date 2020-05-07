Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri’nde toplandı. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların ve teknik heyetin sonuçları negatif çıktı.

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