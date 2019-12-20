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Lider olarak girdiği ligin 9. haftasında, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra ikinci sıraya düşen Hatayspor, ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti.
Bu süreçte sadece Ümraniyespor ile deplasmanda berabere kalan bordo-beyazlılar, 6 haftada 16 puan toplayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını da açmayı başardı.
Ligde, 33 puanla en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 6 puan önünde lider konumda bulunan Akdeniz ekibi, elde ettiği galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek Hatayspor, bu maçtan da 3 puanla ayrılıp "zirvedeki yerini" sağlamlaştırmayı hedefliyor.
"O KUPA BURAYA GELECEK"
Teknik direktör Bayram Toysal, yaptığı açıklamada, 6 maçlık istatistiğin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.
Devre arasına girmeden önce, kalan iki maçlarından da galip ayrılmak istediklerini belirten Toysal, hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.
Toysal, şu ana kadar alınan sonuçların kendilerini pozitif etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Tabii ki yolda giderken kazaya da uğrayabiliriz. Yani bir çiçek açmayla bahar gelmez ve bir çiçek solmasıyla güz yaşanmaz. Biz bu mantıkla şu ana kadar ki süreci böyle yönettik. Bundan sonraki süreci de aynı şekilde yöneteceğiz, aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Puan farkıyla liderliğimiz devam ediyor. Doğru işler yaptığımız sürece inşallah Allah da bize yardım edecek. O kupa da buraya gelecek. O büyük takımlar da buraya gelecek. Biz de bundan keyif alacağız."
"BİREYSEL HATA YAPMAZSAK GOL YEMİYORUZ"
Defans oyuncusu Yusuf Abdioğlu da liderliklerini ligin sonuna kadar korumayı hedeflediklerini ifade etti.
Takım olarak savunmayı çok iyi yaptıklarını vurgulayan Abdioğlu, "Bireysel hata yapmadığımız sürece maçlarda gol yemiyoruz." diye konuştu.
Abdioğlu, takımın birlikteliğinin çok iyi olduğunu ve güzel işlere imza attıklarını dile getirerek "Şampiyonluk hedefi güzel bir maraton. Hep beraber bunu başaracağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Sezon sonunda o şampiyonluk apoletini inşallah takacağız." ifadesini kullandı.
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