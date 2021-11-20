Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. 45. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk yarının sonlarında Mukairu'yu durduramadı ve skor 1-1'e geldi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Ribeiro çıktı ve Hatayspor 2-1 öne geçti. Mücadelede 85. dakika oynanırken hakem Tugay Kaan Numanoğlu beyaz noktayı gösterdi ve topun başına geçen Mame Biram Diouf hata yapmayarak maçın sonucu söyledi: 3-1.

Bu sezonki 8. galibiyetini alan Hatayspor puanını 26'ya yükseltirken Antalyaspor ise 15 puanda kaldı