Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Konuk ekip 33'te Kravets öne geçerken 43'te Boupendza skora dengeyi getirdi. Yıldız oyuncu, 68'de yine sahneye çıkarken skoru ilan etti: 2-1.

Hafta içindeki erteleme maçında 6-0'lık Antalyaspor galibiyetine 4 golle katkı veren Boupendza, son 5 günde 6. golünü atmış oldu.