Hatayspor, Süper Lig'in beşinci haftasında Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip mücadelenin 4. dakikasında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Bernard Mensah skoru 1-0'a getiren golü kaydetti ve Kayserispor, ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

Hatayspor ikinci yarıya hızlı başlarken golü de erken buldu. 52. dakikada Lobzhanidze'nin pasında Mame Diouf skora dengeyi getirdi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Adama Traore'nin servisinde Ayoub El Kaabi, Hatayspor'u üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Hatayspor maçı 2-1 kazandı.