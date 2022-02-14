5. dakikada Riberio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada El Kaabi'nin vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
8. dakikada Kahraba'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğin üstünden auta gitti.
14. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo vuruşunu kaleci Munir, iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
15. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
16. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içine yapılan ortayı savunma uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Riberio'nun sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.
36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
45. dakikada Hatayspor ikinci golünü buldu. Ceza sahası önünde topla buluşan El Kaabi'nin sert şutu filelere gitti. 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
52. dakikada Benzia'nin ara pasında savunma ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasındaki yaşanan anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Diouf, bomboş pozisyonda topu kontrol edemeyince top direğin dibinde auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan Riberio'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.
59. dakika konuk ekip farkı 1'e indirdi. Hatayspor savunmasının arkasına atılan topta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.
80. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benzia'nın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Di Santo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.
82. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında Diouf'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 77 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 65 Djokovic), Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 65 Belhanda), Vargas (Dk. 83 Assombalonga), Balotelli
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 66 Mehmet Topal), Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Umut Meraş), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal (Dk. 90 Güven Yalçın), Alex Teixeira (Dk. 62 Emirhan İlkhan), Larin, Batshuayi
Goller: Dk. 31 Teixeira (Beşiktaş), Dk. 90+2 Samet Akaydın (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 44 Vargas, Dk. 45 Belhanda (yedek kulübesi) Dk. 45+1 Balotelli, 90+5 Samet Akaydın (Adana Demirspor)
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