Hatayspor: 2 - Balıkesirspor: 0

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Gökhan Barcın

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran) , Hamza Gür (Dk. 45 Mirkan Aydın),Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 80 Quali),Gökhan Karadeniz (Dk. 65 Alican Özfesli),Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 90 Soner Örnek)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk.62 Andusic),Malle, Kethevoama (Dk. 62 Celal Emir Dede),Serdar Güncü (Dk. 80 Ezeh),Cenk Güvenç, Sezer Özmen (Dk. 85 Enes Karabulut),Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Kağan Kayalı

Goller: Dk. 52 Mesut Çaytemel (penaltıdan),Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Malle, Dk. 48 Batuhan İşçiler, Dk. 75 Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

50. dakikada ceza alanı içerisinde Kubilay Sönmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0