Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Atakaş Hatayspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Nasadoge Menemenspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

MAÇIN DAKİKALARI

7. dakikada Menemenspor'un geliştirdiği kontratakta Gomes'in ceza sahası önünde çektiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

34. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kamara'nın vuruşunda, kaleci Murat Hocaoğlu kale çizgisi üzerinde topu kontrol etti.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin pasında ön direkte topu alan Saint-Louis'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan Saint-Louis'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Lobjanidze'nin pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kamara'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Menemenspor'un kontratağında Emir Şenocak'ın pasında kaleci Abdullah Yiğiter ile karşı karşıya kalan Gomes'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu savunma kornere çeldi.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Popov, Fatih Kurucuk, Falette, Adekugbe, Sackey, Onur Ergün, Saint-Louis (Dk.71 Osman Can Güleryüz), Lobjanidze, Muhammed Mert (Dk. 57 Bertuğ Özgür Yıldırım), Kamara

Nasadoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Emir Şenocak, Mahdi Sabbah (Dk. 61 Batuhan Kırdaroğlu), Enes Sağlık (Dk. 81 Abdullah Aydın), Gomes, Barwuah (Dk. 90 Berkan İbrahim Çakır)

Gol: Dk. 49 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Barwuah, Dk. 88 Kerem Paykoç (Nasadoge Menemenspor) Dk. 90 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)