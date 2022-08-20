DHA

7´nci dakikada gelişen atakta, Atakaş Hatayspor´da Falette'in pas hatasıyla sağ kanatta topu kazanan Gaziantep FK futbolcusu Markovic ceza sahası sağ çaprazındaki Joao Figueiredo'ya pasını gönderdi. Joao Figueiredo, sağ köşeye yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

31´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lobjanidze topu yerden altıpasa gönderdi. Gaziantep FK savunmasında, Kitsiou ve Ertuğrul Ersoy´un dokunamadığı topa arka direkte gelişine sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan El Kaabi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora denge getirdi: 1-1.

38´inci dakikada gelişen atakta, Gaziantep FK´da kaleci Günay Güvenç´in sol kanada doğru gönderdiği pasta araya giren Atakaş Hataysporlu Lobjanidze'nin ceza sahası sağ çaprazından sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş Djilobodji'den döndü.

45+1´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sağ kanattan ceza sahasına sokulan Kamil Ahmet Çörekçi´nin sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruş üst direkten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

49´uncu dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Maxim'in ceza sahası sol çaprazına doğru yaptığı ortayı savunma karşıladı. Savunmadan seken top ceza yayı sol tarafındaki Mustafa Eskihellaç´da kaldı. Mustafa Eskihellaç, bekletmeden ceza sahası sağ çaprazına doğru yaptığı ortayı Djilobodji kafayla penaltı noktasına çevirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar Djilobodji'ye çarparak penaltı noktasının gerisine düştü. Jevtovic'in gelişine sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-2.

56'ncı dakikada Gaziantep FK´nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Maxim penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Kalabalık Atakaş Hatayspor savunması arasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu kaleci Erce Kardeşler kurtardı.

81´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin sağ ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruş kaleci Günay Güvenç´te kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor´u 2-1 mağlup etti.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Falette, Vranjes (Dk.90+2 Burak Öksüz), Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Aabid (Dk.90+2 Onur Ergün), Ribeiro (Dk.80 Varga), Musa Çağıran (Dk.63 Boudjemaa), Saint-Louis (Dk.63 Kaan Kanak), Lobjanidze, El Kaabi

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek,Kitsiou, Jevtovic, Furkan Soyalp (Dk.75 Abdulkadir Parmak), Mustafa Eskihellaç (Dk.66 Veliu), Maxim, Markovic (Dk.66 Mirza Cihan (Dk.90+2 Stankovski)), Joao Figueiredo (Dk.75 Pekhart)

GOLLER: Dk.31 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) - Dk.7 Joao Figueiredo, Dk.49 Jevtovic (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor) - Maxim, Markovic, Jevtovic (Gaziantep FK)