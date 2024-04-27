Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Hatayspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hatayspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenildi. Krzysztof Piatek ve Olivier Kemen'in golleriyle galip gelen Başakşehir, puanını 52'ye yükseltti. Renat Dadashov ile tek gol bulan ve alt sıralarda yer alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 21:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir, üç puanı iki golle aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5'te Krzysztof Piatek ve 69. dakikada Olivier Kemen attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 73. dakikada Renat Dadashov kaydetti.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 52'ye yükseltti. Alt sıralarda yer alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2’nci dakikada Hatayspor’da Rivas’ın ceza alanı dışından yaptığı isabetli şutunda kaleci Muhammet Şengezer güçlükle uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        5’nci dakikada Pelkas’ın kafayla indirdiği topta Piatek ceza alanı dışından sert vuruş yaparak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.

        26’ncı dakikada ceza alanı solundan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hatayspor’da Rivas’ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe vurup oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Maksimovic’in kafasında meşin yuvarlak Muhammed Şengezer’in elleri arasında kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        69’uncu dakikada rakip savunma arkasına sarkan Davidson’un çizgiye inip ortaya çevirdiği topa sert vuran Kemen’in şutunu Erce Kardeşler çıkardı. Dönen top bir kez daha önünde kalan Kemen’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

        73’üncü dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Rivas’ın soldan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

        88’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu soluna uzanarak güçlükle çıkardı.

        90+5’inci dakikada sağdan gelen ortaya arka direkte iyi yükselen Rui Pedro’nun kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı.

        STAT: Mersin

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 82 Rui Pedro), Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Rivas, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Dadashov), Fernandes (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Strandberg

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Lima), Josef (Dk. 46 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 85 Hamza Güleler), Emirhan İlkhan (Dk. 67 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 67 Keny), Davidson, Piatek

        GOLLER: Dk. 73 Dadashov (Hatayspor), Dk. 5 Piatek, Dk. 69 Kemen (Başakşehir)

        SARI KARTLAR: Dk. 61 Rivas (Hatayspor), Emirhan İlkhan, Josef, Duarte (Başakşehir)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa