Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Sackey, Burak Öksüz, Lobjanidze, Riberio, Diouf, Saint Louis, Kahraba (Dk. 46 Kamara)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Cemali Sertel, Baiano, Selim Ay, Holmen, Boldrin (Dk. 46 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Dokovic), Pohjanpalo (Dk. 46 Boyd), Deniz Hümmet (Dk. 88 Yala), Alper Potuk (Dk. 82 Umar)
Sarı kart: Dk. 65 Holmen (Çaykur Rizespor) Dk. 84 Onur Ergün, Dk. 90+3 Riberio, 90+5 Adekugbe (Atakaş Hatayspor)
13. dakikada sol kanattan Riberio'nun kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Kahraba'nın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
14. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere gitti.
21. dakikada Alper Potuk'un soldan kullandığı korner sonrası ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
35. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Lobjanidze'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
52. dakikada Saint Louis'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Diouf'a gelen topa kaleci Tarık Çetin uzanarak sahip oldu.
66. dakikada Lobjanidze'nin orta olarak kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Riberio'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
74. dakikada ceza sahası dışından Sabo'nun sert vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
83. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Lobjanidze'nin sert şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
90+3. dakikada topla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
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