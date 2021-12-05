Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Hatayspor'a konuk oldu.

Kritik maça konuk ekip hızlı başlarken Aleksic 9. dakikadaki penaltıyla takımını öne geçirdi: 0-1.

Hakem Erkan Özdamar, 27. dakikada yine Başakşehir lehine beyaz noktaya giderken yine Aleksic farkı ikiye çıkardı.

45'te ise Okaka ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

İkinci yarıda iki tarafın da gol çabaları sonuç vermezken Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki 7. maçta 6. galibiyetini alarak puanını 25 yaptı. Hatayspor ise 26 puanda kaldı.