Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

14. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Ergün'ün şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

30. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Falette, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 66 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 66 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf, Saint Louis (Dk. 46 Sackey)

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray Vural (Dk. 90+3 Berat Onur Pınar), Doğukan Nelik, Veysel Sarı, Wright, Milosevic (Dk. 61 Fredy), Poli (Dk. 74 Doğukan Sinik), Ghacha, Hakan Özmert (Dk. 90+3 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Ndao)

Goller: Dk. 83 Ndao, Dk. 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kahraba, 45+2 Diouf (Atakaş Hatayspor)