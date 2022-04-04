Hatayspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi.

Dengede giden maçta iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

Hatayspor'da Boudjemaa son dakikalarda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor haftayı 48, Adana Demirspor ise 49 puanla kapattı.