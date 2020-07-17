Hataylı baba oğluna 8 yıl sonra kavuştu

Uncu, 2011 yılında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli Asma Ajmrzuki ile tanışarak dünyaevine girdi.
Evlilikten kısa süre sonra çiftin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrılan Ajmrzuki, bir süre sonra doğum yaptı ve bu durumu kocasından gizledi.
Türkiye'de doğum yapan Asma Ajmrzuki, Muhammed Nur adını verdiği bebeğiyle 8 yıl önce ülkesine dönüş yaptı.
Evladının varlığından habersiz 7 yıl yaşayan baba Ahmet Uncu'ya, Suriye'deki akrabaları, geçen yıl haber göndererek bir oğlu olduğunu bildirdiler.
Çocuğunun varlığından 7 yıl sonra haberdar olan Uncu'nun, oğlu Muhammed Nur'a kavuşma hayali, Hatay Valiliğinin devreye girmesiyle gerçeğe dönüştü.
Yapılan çalışma ile Afrin'de bulunan 8 yaşındaki Muhammed Nur, Suriye'den alınarak Türkiye'ye getirildi.
Oğlunu Cilvegözü Sınır Kapısı'nda karşılayan baba Ahmet Uncu, yıllar sonra gördüğü evladıyla hasret giderdi.
Ahmet Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar sonra çocuğuna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Suriye'deki oğlunun varlığından, akrabalarının kendisini aramaları üzerine geçen yıl haberdar olduğunu ifade eden baba Uncu, "Eşim 8 yıl önce evi terk edip gitti, hamile olduğunu bilmiyordum. Doğum yapmış ve Suriye'ye gitmiş. Çocuğumu görmedim. Yıllar sonra öğrendikten sonra çocuğumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Sonradan haberim oldu ve oğluma kavuşmak için harekete geçtim." dedi.
Yıllarca evladının varlığından habersiz yaşamak zorunda bırakıldığını anlatan Uncu, çocuğunun yaşadığı öğrendikten sonra yetkililere haber verdiğini ve çalışmalar neticesinde 8 yıl sonra evladına kavuşmanın heyecanını yaşadığını belirtti.
- ''8 yıl sonra kavuşmak çok garip duydu''
Oğlu Muhammed'in Afrin'de olduğu bilgine ulaşan ve hemen yetkililere haber veren baba Uncu, ''Temennim hiçbir ailenin evlat acısı yaşamamasıdır. Devletimiz bizim arkamızda durdu ve evladıma kavuşmama imkan sağladılar. Çocuğumun hasreti, yetkililerin devreye girmesiyle sona erdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun'a ve Reyhanlı Belediye Başkanımız Mehmet Hacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.
- ''Babama kavuştuğum için mutluyum''
Yıllar sonra babasına, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kavuşan Muhammed Nur ise çok mutlu olduğunu ve babasına kavuştuğu için şükrettiğini söyledi.
Nur, babasına kavuşmasında kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.
Yeğenine kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan hala Nezahat Aksin de mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydetti.
Aksin, yeğeninin Türkiye'ye getirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.
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