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Haberler Gündem Hatay’dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor - Gündem Haberleri

Hatay’dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

Kahramanmaraş depremlerinden en ağır hasarları alan şehirlerden biri olan Hatay'ın yakın geçmişteki görüntüleri fotoğraflarda kaldı. Son görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay’dan çekilen bu görüntüler, yürekleri dağlıyor

Giriş: 15.04.2023 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay’dan çarpıcı görüntüler: Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor - Gündem Haberleri
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok vurduğu illerden Hatay’da, binlerce yıkılan binanın enkazının kaldırılması için çalışmalar devam ederken, enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor, çarpıcı görüntüler ortaya çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerden en çok Hatay etkilendi. Yıkılan 21 bin 391 binanın enkazında çalışmalar devam ederken, enkazların 14 bini kaldırıldı, binlerce bina ise ağır hasar almış durumda.

Enkazlar kaldırıldıkça büyük boşlukların oluştuğu Hatay Antakya, adeta hayalet şehre dönüşürken, binlerce binanın enkazının kaldırılmasıyla oluşan meydanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay’dan çekilen bu görüntüler, yürekleri dağlıyor.

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