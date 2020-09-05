İHA

İlçeye bağlı Yeniköy mevkinde öğle saatlerinde meydana gelen yangına 5 saattir havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 hava aracı ve 40 arazözle müdahale edilen yangına iş makineleri ve su tankerleriyle destek veriliyor.

Yangın sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alanlara doğru hızla ilerlerken, alevlerin Yeniköy Mahallesinde bulunan yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Diğer yandan jandarma ekipleri de köyün giriş çıkış noktalarında bekleyerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.