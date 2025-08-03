Hatay’daki orman yangını söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü
Yangın, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmasının tamamlandığı bölgede yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.