Karbeyaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde kızılçam ormanı ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

4 arazöz, 2 su tankı ve 40 orman işçisinin 6 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.