Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi mevkii E-91 İskenderun-Ceyhan TEM otoyolu üzerinde meydana geldi.

İskenderun istikametinden Toprakkale yönüne gitmekte olan A.Y. (50) idaresindeki 31 AFC 317 plakalı demir rulo saç yüklü TIR iddiaya göre otoyolda aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarparak sağ şeride geçtiği sırada arkadan gelmekte olan Murat Akçakaya (62) idaresindeki 34 CUS 410 plakalı otomobil önce yolda yaralı halde bulunan büyükbaş hayvana ardından önünde seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Murat Akçakaya’nın kazada hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre; TIR sürücüsü A.Y. gözaltına alınırken meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.