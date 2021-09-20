Hatay’da trafik kazası: 7 yaralı

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.