Hatay'da yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığını tespit eden polis oturma ve çalışma izni bulunmayan ve pasaportlarının süresi geçmiş olan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı. İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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