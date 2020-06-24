Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, yangının çıktığı alana Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 arazöz ve 4 itfaiye aracı sevk edildi.

AA'nın haberine göre; söndürülen yangında, 25 hektarlık makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.