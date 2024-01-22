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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

        Hatay’da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 6 yaralı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olay yerinde 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 01:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 01:26
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        Araç bahçeye uçtu: 6 yaralı
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        Hatay'daki kaza akşam saatlerinde Hatay’ın Arsuz ilçesi Akçalı mevkiinde meydana geldi.

        Akçalı mevkiinde seyir halinde olan L.K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada, sürücü ve otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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