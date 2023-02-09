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Hatay’da JAK ekipleri 76. saatte küçük kızı enkazdan sağ çıkardı

Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, depremden 56 ve 76 saat sonra iki farklı binanın enkazından 56 yaşında ki bir adamı ve küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı

Giriş: 09.02.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay’da JAK ekipleri 76. saatte küçük kızı enkazdan sağ çıkardı
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Cebrail ve Akevler sokakta bulunan iki farklı enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi.

“56. Saatte 56 yaşındaki Ömer Bal kurtarıldı”

Hatay’ Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Cad. No.11 adresinde 6 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları yapan Erzurum JAK ekipleri enkazdan bir erkek sesi alması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonucunda 56 yaşında ki Ömer Bal depremin 56. saatinde sağ olarak çıkarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

“76. saatte gelen mutluluk”

Bugün ise Hatay’ın Antakya ilçesi 4. Akevler sokakta bulunan 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışması yapan Erzurum JAK ekiplerinden sevindirici haber geldi. Çalışmalara sonucunda depremin 76. saatinde bir kız çocuğu canlı olarak çıkarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

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