+Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Hıfzıssıhha kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Cintepe Mahallesinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine Cintepe mahallesinde giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kapatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler ise mahallede içerisinde genel ilaçlama çalışması başlattı.