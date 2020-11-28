HATAY - Yaya yollarında araç kullanan 21 sürücüye 6 bin 48 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için kentin 3 noktasında 9 ekibin katılımıyla uygulama yaptı.Ekipler, uyarı levhalarına rağmen yaya yollarını ve geçitlerini kullanan 21 sürücüye 6 bin 48 lira ceza kesti.Ceza verilen sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

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